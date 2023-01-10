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Ру Тат
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Политика
10 января 2023  22:58

Пушилин: Российские военные полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе

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Российским войскам удалось полностью перехватить инициативу на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Теперь бои направлены на укрепление позиций и изматывание противника, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Можно констатировать факт, что Вооруженными силами Российской Федерации полностью перехвачена инициатива у противника, и сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов Донецкой народной республики», — подчеркнул он.

Пушилин добавил, что центр Соледара уже контролируется ДНР.

Ранее, напомним, канал WarGonzo заявил, что группа «Вагнера» замкнула котел в районе Соледарской амбулатории, а также взяла главную высоту города.

#ДНР #спецоперация
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