Пушилин: Российские военные полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе

Российским войскам удалось полностью перехватить инициативу на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Теперь бои направлены на укрепление позиций и изматывание противника, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Можно констатировать факт, что Вооруженными силами Российской Федерации полностью перехвачена инициатива у противника, и сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов Донецкой народной республики», — подчеркнул он.

Пушилин добавил, что центр Соледара уже контролируется ДНР.

Ранее, напомним, канал WarGonzo заявил, что группа «Вагнера» замкнула котел в районе Соледарской амбулатории, а также взяла главную высоту города.