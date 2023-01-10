Пригожин опроверг сообщения о бегстве украинцев из Соледара

Вооруженные силы Украины продолжают сражаться под Соледаром и Артемовском (Бахмутом), сообщения о массовом дезертирстве украинских военных не соответствуют действительности. Об этом заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ответ Пригожина на соответствующий вопрос опубликован в Telegram-канале его пресс-службы. «В других телеграм-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство <…>. Давайте будем честными друг с другом. Это не так», — констатировал основатель ЧВК «Вагнер».

«На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ <…> защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности», — подчеркнул Пригожин.

Информация о массовом бегстве украинских военных из Соледара появилась накануне — ее распространил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В последние дни обе стороны подтверждают тяжелые бои, причем не столько в районе Бахмута (Артемовска), сколько именно в районе Соледара и в его городской черте.