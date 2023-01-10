WarGonzo: Бойцы ЧВК «Вагнер» замкнули котел в районе Соледарской амбулатории

Группа «Вагнера» заняла Юрчину гору — важнейшую господствующую высоту Соледара. Кроме того, установлен контроль над горсоветом и замкнут котел в районе местной амбулаториии, сообщает телеграм-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.

«Группа „Вагнера“ замкнула котел в районе Соледарской амбулатории, взяв под контроль горсовет, а также Юрчину гору — важнейшую господствующую высоту в Соледаре. С нее отлично простреливается еще подконтрольная ВСУ часть города, куда отступили разрозненные части неонацистов, в частности 46 бригада ВСУ», — говорится в сообщении.

В центре города и на окраинах продолжаются ожесточенные бои.

Ранее канал сообщал, что российские военные прорвались в центр Соледара.