Пригожин призвал Зеленского не выводить войска из Артемовска

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Президента Украины Владимира Зеленского не оставлять Артемовск (украинское название города — Бахмут). Слова предпринимателя в своем Telegram-канале приводит его пресс-служба.

«<…> к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого», — заявил Пригожин, назвав бои за этот город «главным событием этой войны».

«Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — призвал основатель группы «Вагнер».

Ранее Владимир Зеленский заверил, что «сдавать Бахмут никто не будет». «Будем бороться, сколько сможем», — пообещал он.

По информации агентства Bloomberg, американские и европейские официальные лица допускают, что украинские силы могут оказаться вынуждены уйти из Артемовска. Впрочем, западные чиновники уверены, что гипотетическое отступление не окажет серьезного влияния на ход боевых действий.

При этом советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк признал, что Украина платит «высочайшую цену» за удержание Артемовска. Ожесточенные бои в окрестностях города идут с июля прошлого года.