Bloomberg: Украина может оказаться вынуждена уйти из Артемовска

Вооруженные силы Украины могут оказаться вынуждены уйти из Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

«Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, вскоре придется вывести свои войска из восточного города Бахмут <…>, подарив России символическую победу», — отмечают источники издания.

Дело в том, что, по словам одного из собеседников агентства, что США советуют украинским властям выиграть время, чтобы дождаться поставки основных боевых танков и другого оружия. А танки, которые намерены передать страны Запада, могут не появиться на поле боя вплоть до поздней весны.

Впрочем, западные чиновники уверены, что гипотетическое отступление не окажет серьезного влияния на ход боевых действий. Высокопоставленный представитель США предположил, что украинские войска разместят новые линии обороны очень близко к нынешней линии фронта.

В дальнейшем обе стороны, скорее всего, будут стремиться использовать элемент неожиданности, а это означает, что время и место их атак станут меняться в зависимости от развития ситуации, замечает агентство.

Высокопоставленный американский чиновник счел маловероятным, что Украина сможет занять Крым в ближайшее время, и добавил, что Киев сосредоточен на более неотложных и вместе с тем достаточно сложных целях. Однако если к концу лета украинской стороне удастся взять Мелитополь, это создаст серьезные трудности для российского командования.

Накануне помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил об оперативном окружении Артемовска, о чем сообщал «Татар-информ».