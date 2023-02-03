Офис Зеленского: Украина платит «высочайшую цену» за удержание Артемовска

Попытки удержать город Артемовск обходятся Украине очень дорого, признал советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом он отказался назвать точные потери Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится [спецоперация]», – сказал он в интервью испанским СМИ.

В то же время советник врио ДНР Игорь Кимаковский сегодня заявил, что решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра. «Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение», – цитирует его агентство.

По мнению Кимаковского, освобождение Николаевки в ДНР, о чем стало известно накануне, приближает момент полного окружения Артемовска.

Напомним, Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР севернее города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск на Донбассе, за него ведутся ожесточенные бои.

Проведение специальной военной операции на Украине было инициировано Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.