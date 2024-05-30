«Приговор будет уроком для посягнувших на Родину»: что ждет поджигателей релейных шкафов?

Верховный суд Татарстана почти завершил рассмотрение дела о диверсантах-подростках и их 20-летнем нанимателе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это пример того, что происходит с теми, кто не понимает истинной ценности Родины»

Обвинитель начала свое выступление со слов о растущем количестве диверсий по всей стране.

«Россию захлестнула волна диверсий с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства. Неустановленные лица пытаются за вознаграждение вовлечь российских граждан, подростков в совершение диверсий на объектах инфраструктуры», – рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления Прокуратуры РТ Алсу Хабибуллина.

По версии обвинения, уголовное дело против Булата Ибрагимова и компании – яркий пример того, что происходит с теми, кто не понимает истинной ценности Родины, ее безопасности и безопасности своего народа.

«Причины такого поведения в том, что определенным образом воспитывалось и до сих пор еще остается в воспитании поколение, которое не понимает настоящей ценности Родины, государства, патриотизма, значимости всех этих понятий. Их обиходная психология состоит в том, что мой дом – там, где лежат мои вещи, а остальное – народ, страна – для них несущественно», – поделилась Алсу Хабибуллина.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в прошлом году Булат Ибрагимов нашел в интернете портал, где предлагали сомнительный заработок. Там он знакомится с неким куратором, который предложил ему несколько вариантов заданий – разумеется, за плату. Ибрагимов выбрал поджог релейного шкафа на железнодорожных путях в Тукаевском районе РТ и поджог климатического шкафа вышки сотовой связи. Ибрагимов, по версии следствия, нанял для выполнения этих заданий троих подростков. В результате сам Булат заработал порядка 460 долларов, ребята получили от него по тысяче рублей за поджог релейного шкафа.

Обвинитель вновь прошлась по аспектам дела, подтверждающим их позицию. Сделала акцент на переписке неудавшихся диверсантов в созданной специально для работы группе.

«От 4 до 10 лямов за взрывчик – работаем?» – обсуждали возможность теракта в местном торговом центре подростки.

Также государственный обвинитель заострила внимание на утверждениях стороны защиты о том, что в процессе допросов на подсудимых оказывалось давление. На поверку оказалось, что на неподобающее поведение сотрудников при задержании и допросах никто не жаловался, хотя возможность такая была. Вызванная на допрос на прошлом заседании следователь, которая вела часть допросов подсудимых, также не смогла подтвердить версию защиты о том, что на обвиняемых кто-то давил.

О давлении на подсудимых защитники вспомнили только тогда, когда дело стало подходить к прениям, предоставив в качестве доказательства разорванную записку Ибрагимова, которую он якобы написал еще во время следствия и передал матери одного из подсудимых.

«Мой подзащитный расценил фразу "изменение меры пресечения", сказанную во время допроса, как давление со стороны следствия», – прокомментировала довод стороны обвинения в ответном выступлении адвокат одного из несовершеннолетних подсудимых.

По версии защиты, подростки, не достигшие 18 лет, не способны дать оценку своим действиям Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На скамье подсудимых не предатели Родины, а испуганные дети»

В своем вступительном слове защитник одного из подростков рассказала, что на скамье подсудимых сегодня – дети. По версии защиты, подростки, не достигшие 18 лет, не способны дать оценку своим действиям, отсылая нас к показаниям одного из обвиняемых, рассказавшего, что он и не подозревал о важности релейного шкафа, который они подожгли.

«Ребенок может толкнуть другого ребенка, но он не может знать, что в результате падения человек может умереть и его накажут за убийство. Такая логическая цепочка для него слишком сложная», – убеждала суд адвокат.

Сегодня на скамье подсудимых только двое подростков, напомним, третий проходит по делу в качестве свидетеля, поскольку на момент совершения преступления ему не было 14 лет. К слову, на одном из прошлых заседаний защита заявляла о проблемах с психикой у Ибрагимова. Якобы он остановился в эмоциональном развитии еще в подростковом возрасте, что технически делает его ровесником нанятых им же ребят.

«Его нельзя наказывать как взрослого человека», – высказывалась на эту тему адвокат.

Однако стоит вспомнить, что ранее обвинитель зачитывала результаты психологической экспертизы Ибрагимова и компании. Каждый из подсудимых психически здоров и соответствует нормальному уровню развития юношей своего возраста.

Каждый из подсудимых психически здоров и соответствует нормальному уровню развития юношей своего возраста Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Пытались подрядить на такие заработки и других подростков. К счастью, это у них не вышло»

Позиция стороны защиты заключается исключительно в том, что на скамье подсудимых – обычные дети, решившие заработать, которые всего-навсего подожгли старый ржавый шкаф на заброшенных железнодорожных путях. Тот подросток, который проходит по делу свидетелем, который в одиночку поджег климатический шкаф вышки сотовой связи, и вовсе был уверен, что эта вышка вредила здоровью жителей.

Однако версия стороны защиты смотрится не слишком стройно, если рассматривать ее в контексте этого дела. Первая нестыковка заключается в том, что дедушка одного из них работает на заводе, недалеко от тех самых железнодорожных путей. Странно, что подростки сочли их заброшенными.

Так же странно смотрятся некоторые реплики, написанные подростками в общем чате, где обсуждалась подобная работа.

«Неважно, что делать, главное – сколько нам заплатят», – отрывок из переписки обвиняемых в совершении диверсии.

Помимо прочего, сегодня стало известно, что Ибрагимов и компания пытались подрядить на такие заработки и других подростков. К счастью, это у них не вышло.

История ареста Ибрагимова и еще одного подростка в целом крайне интересная тема. Ведь, исходя из показаний подростка, в тот момент они приехали в Казань, узнав об обысках дома у одного из их подельников. Жили в хостеле и перед задержанием, исходя из их же показаний, успели выпить алкоголя и покурить марихуаны.

Уголовное дело против Булата Ибрагимова и компании – яркий пример того, что происходит с теми, кто не понимает истинной ценности Родины Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«П риговор станет предупреждением всем тем, кто посмеет посягнуть на безопасность госуда рства »

Вспомнили сегодня и первую судимость Булата Ибрагимова за хищение средств у пенсионерки, хотя сам он утверждал, что был всего лишь курьером.

В этот раз он уже сам нанял троих подростков для выполнения заданий, которые ему выдавал таинственный куратор. Что интересно, куратор точно знал, куда надо ударить, чтобы инфраструктуре было больнее. Он идеально подобрал шкаф на железнодорожных путях так, чтобы его ремонт занял как можно больше времени, а ущерб оказался как можно больше.

В результате этой диверсии на время было приостановлена доставка грузов с завода в зону проведения специальной военной операции.

Обвинение запросило 20 лет лишения свободы для Ибрагимова и по 8 лет несовершеннолетним исполнителям. В момент оглашения этих цифр было заметно, что подросткам явно нехорошо – один из них даже не удержался на ногах.

«Уважаемая судебная коллегия! Государственное обвинение уверено, что ваш приговор послужит исправлению подсудимых и будет справедливым предупреждением всем тем, кто посмеет посягнуть на безопасность государства», – закончила свое выступление Алсу Хабибуллина.