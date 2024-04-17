Близкие поджигателей релейных шкафов на ж/д: «Они думали, что это просто ржавый ящик»

Верховный суд Татарстана выслушал близких и опекунов подростков, которых обвиняют в диверсии на железной дороге

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все пошли, и я пошел»

Сегодня суд выслушал родных и опекунов подростков. которых обвиняют в совершении диверсии на железной дороге.

Уже больше года поезда, везущие грузы в зону СВО с татарстанских заводов, вынуждены идти с опозданием. Все из-за одного участка железной дороги длиною в 7 километров, где им приходится снижать скорость и ехать как можно медленнее и аккуратнее. А все из-за троих подростков, которые в марте прошлого года устроили диверсию на этом отрезке дороги. Они подожгли релейный шкаф в Тукаевском районе Татарстана. «Татар-информ» уже рассказывал эту историю.

На данный момент под следствием находятся трое: 20-летний Булат Ибрагимов, который нанял подростков для выполнения этого задания под руководством некоего куратора, и двое подростков, которым на момент совершения диверсии было по 16 лет. Еще один диверсант – самый младший – проходит по делу в качестве свидетеля, так как на момент совершения преступлений он еще не достиг возраста наступления уголовной ответственности.

Отец одного из двух нанятых Ибрагимовым подростков рассказал сегодня суду, что с семьей не живет.

«Все пошли, и я пошел», – так подросток объяснил отцу, почему решил участвовать в этом преступлении.

По словам отца, сын всегда был ведомым по характеру. Умный и добрый мальчик, дескать, просто пошел на поводу у друзей. Кроме того, заявил отец, на допросе следователь оказывал давление на его ребенка.

«Он со слезами на глазах выходил оттуда», – рассказал отец подсудимого.

Однако назвать точную или хотя бы приблизительную дату этого сурового допроса, по просьбе обвинения, отец не смог. Он рассказал суду, что у сына есть хронические заболевания, правда, какие именно, ответить не смог.

«Ну у него хроническое с желудком что-то», – ответил отец одного из обвиняемых подростков.

В какой-то момент, отвечая на вопросы, мужчина сказал, что в произошедшем есть доля и его вины.

«Мы виделись, но все же ему не хватало мужской руки», – констатировал отец подсудимого.

Трое подростков в марте прошлого года устроили диверсию на железной дороге в Тукаевском районе Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Он не знал, что это был стратегически важный объект»

Второй из обвиняемых подростков – сирота. Его воспитанием, как и брата с сестрой, занимались дедушка с бабушкой. Доход семьи состоит из пенсии обоих и зарплаты деда. По его словам, он работает по 12 часов в день, включая выходные, к слову, работает он на заводе неподалеку от того места, где находится тот самый релейный шкаф.

«Железнодорожные работники иногда заходят к нам инструмент спросить», – рассказал дед подсудимого подростка.

Мужчина пытался убедить суд в том, что его внук даже не подозревал, в чем на самом деле участвует.

«Он не знал, что это был стратегически важный объект, до последнего был уверен, что это просто ржавый ящик. Не было никакой цели, просто пошли и подожгли», – рассказал дед.

Так или иначе, но на одном из прошлых судебных заседаний сторона обвинения зачитала диалоги из переписок обвиняемых, где они подробно обсуждали «работу», для которой их наняли.

«Все равно, что они хотят, главное – сколько нам за это предложат», – говорилось в переписке.

На данный момент под следствием находятся трое молодых людей Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Прочитал, что вышки сотовой связи 5G плохо влияют на здоровье людей, поэтому поджег»

Самый младший из подсудимых в зале суда не присутствовал, хотя, по версии следствия, он является самым деятельным из тройки. Его товарищи во время следствия говорили о том, что именно он поджег релейный шкаф, а позже вывел из строя вышку связи одного из сотовых операторов. Из-за чего на сутки остался без связи поселок Простоквашино под Челнами.

По версии следствия, пошел он на это ради легких денег. Однако после выполненного задания Ибрагимов ему так и не заплатил, сославшись на то, что парень нарушил инструкцию куратора, а это могло привести к раскрытию личности диверсанта.

Версия самого паренька, зачитанная сегодня в суде, звучит совсем по-другому. Подросток выставляет себя настоящим героем. По его словам, жажда быстро заработать совершенно ни при чем – он якобы просто заботился о здоровье окружающих.

«Накануне поджога я прочитал новость о том, что вышки сотовой связи 5G плохо влияют на здоровье людей. У меня возникла мысль поджечь одну такую вышку, чтобы она не вредила здоровью людей. Я специально выбрал вышку сотовой связи за городом, чтобы при поджоге никто не пострадал. Я поджег вышку по своему умыслу, потому что они приносят вред здоровью человека. Но никакого заказа не было. В содеянном раскаиваюсь, больше такого не повторится», – зачитала показания восьмиклассника защитник Ибрагимова.

Сегодня на заседание должен был явиться отец Булата Ибрагимова. Однако найти его не смогли ни приставы, ни сторона обвинения. Трубки Ибрагимов-старший не брал, по месту жительства дверь никто не открывал.

Защитник Ибрагимова на сегодняшнем заседании продемонстрировала записку, в которой, по ее словам, говорилось, что при даче показаний на Булата давили следователи.

На изорванном листе формата А4 были описаны меры давления на Булата. Но не было понятно, кто написал это послание и кому оно адресовано. По словам защиты, ее написал Булат на одной из очных ставок, затем порвал и выбросил в мусор. Позже ее оттуда якобы достала мать одного из подсудимых и передала отцу подростка-подельника Ибрагимова. После ее кто-то склеил и передал адвокату.

Суд отказался приобщать записку к материалам дела.