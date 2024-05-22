Защита о поджигателе релейных шкафов на ж/д: «Его нельзя судить как здорового человека»

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Его нельзя судить так, как судили бы взрослого здорового человека»

Каждый из трех подсудимых по делу о совершении диверсии в Тукаевском районе Татарстана имеет проблемы со здоровьем – в этом сегодня убеждали суд их адвокаты. Напомним, Верховный суд Татарстана рассматривает дело 20-летнего жителя Набережных Челнов и двоих подростков, которых он нанял для поджога релейных шкафов на железной дороге. Всех троих обвиняют в совершении диверсии.

То ли судебный процесс крайне негативно влияет на состояние здоровья подсудимых, то ли они ищут способы облегчить свою участь, но еще пару заседаний назад серьезные хронические заболевания имелись только у одного из троих.

«У меня хронический панкреатит, трахеит и там много еще чего, я все не помню», – ответил на вопрос суда о проблемах со здоровьем несовершеннолетний подсудимый.

Защита же Булата Ибрагимова – главного подсудимого – продолжает настаивать на том, что его личность по причине жесткого отношения к нему отца и трудного детства еще не сформировалась. Исходя из этого, адвокат настаивает на экспертизе. По заявлениям стороны защиты, 20-летний Булат имеет проблемы с психикой, из-за чего его нельзя судить так, как судили бы взрослого здорового человека.

«Облили бензином с химикатами релейный шкаф и подожгли, весь процесс сняли на видео»

Булат уже был судим, несмотря на юный возраст. Он имел проблемы с законом из-за того, что похитил деньги у пенсионерки. Тогда он утверждал, что выступал всего лишь посредником мошенников, которые обманом выманили деньги у бабушки. Вопросы к Булату имеются и у судебных приставов – 14 исполнительных производств на 600 тысяч рублей.

По этой причине он пользовался картой одного из своих несовершеннолетних друзей. Как выяснилось во время допроса владельца карты, периодически Булат выводил туда деньги после ставок или игр в онлайн-казино.

Поджог релейных шкафов на железной дороге в Тукаевском районе Татарстана обещал быть более прибыльным для Булата. Он нашел в мессенджере канал, где желающим предлагали немного подработать не самыми законными способами. Здесь Булата нашел некий «куратор», он предложил ему заработать – поджечь релейные шкафы. После выполнения первого задания предлагались на выбор другие виды заработка – например, за теракт в торговом центре одного из крупных городов обещали около двух миллионов рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По версии следствия, наученный горьким опытом прошлой судимости, Булат решил сам нанять исполнителей за процент от своего вознаграждения. Именно в этот момент в деле появились трое несовершеннолетних. Сами они в переписке о подобной работе высказывались таким образом: «Неважно, что делать, главное – сколько нам заплатят».

Далее, следуя четким инструкциям по соблюдению конфиденциальности, они, по версии следствия, сделали первый шаг – подожгли релейные шкафы. Предварительно размешав в бензине некие химикаты, они облили этим шкаф и подожгли. Весь процесс сняли на видео.

«Поджигателей релейных шкафов нашли благодаря видео в интернете»

Такое же видео чуть позднее снял один из участников прошлого поджога. Желая заработать, он уничтожил климатический шкаф вышки сотовой связи рядом с деревней Простоквашино. Денег ему Булат так и не заплатил, якобы из-за того, что юный исполнитель нарушил заранее обговоренные правила. Сам Булат за оба задания получил 460 долларов, заплатив ребятам при этом по тысяче рублей.

Видео поджогов позднее оказались в интернете, в группе, принадлежавшей организации «Легион Свобода России»*, там его, к слову, и обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Ни уничтожение всех улик, ни полностью скрытые лица, ни прочие ухищрения не помогли поджигателям скрыться от закона. К одному из несовершеннолетних домой пришли с обыском, после чего уже в полиции он написал явку с повинной, изобличив всех остальных участников.

Узнав об обысках у подельников, Булат Ибрагимов решил скрыться в Казани. Они уже давно договорились с самым молодым из подельников съездить в столицу республики – в этой поездке Ибрагимов планировал сбежать. Об этом позже на допросе рассказал его несовершеннолетний компаньон. Напомним, он, несмотря на участие в поджогах, проходит по делу как свидетель, поскольку слишком юн и не дорос до уголовной ответственности.

В момент, когда их задерживали, они оба находились в шоковом состоянии. По версии следствия, в том числе и потому, что за несколько часов до задержания в хостеле, где они остановились, они выпили алкоголь и покурили марихуану. Об этом тоже на допросе рассказал компаньон Ибрагимова.

На данный момент сторона защиты настаивает: на их подзащитных давили в тот момент, когда они давали показания. Сторона обвинения в ответ приводит доводы о том, что ни во время допросов, ни после них никаких жалоб или заявлений о жестоком обращении не поступало. К слову, во время допросов Ибрагимова с ним был его адвокат.

Судебное следствие близится к завершению – на следующем заседании должны состояться прения сторон.

* Организация, признанная 6 марта 2023 года террористической, создана руководителями СБУ