«Придаст сил»: сельчане Актанышского района приготовили лапшу для бойцов СВО

Несмотря на то что Аешево является небольшим селом в Актанышском районе, его жители проявляют огромную силу духа и единство в трудные времена. Девять местных мужчин участвуют в специальной военной операции, защищая страну от сторонников неонацизма. Сельчане не остаются в стороне и стремятся поддержать семьи военнослужащих, которые рискуют своей жизнью на поле боя.

На днях в Аишевской библиотеке прошел субботник по нарезке лапши. Это мероприятие стало первым опытом для женщин села, но, несмотря на это, работа шла быстро и слаженно. За три часа они смогли нарезать большое количество лапши. По просьбе солдат ее сделали в виде лагмана, чтобы не ломалась и не измельчалась.

Волонтеры, среди которых были Рафина Закирова, Гульсина Хазиева, Ражап Шаймурзина, Райхана Зияева, Рамзия Хайретдинова, Халиса Галимуллина, Луция Галимова и Ализа Галиева, собрали все необходимое для работы: 70 яиц и муку, которую привезли сами. Готовая лапша будет отправлена вместе с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции.

Местные жители активно поддерживают инициативы односельчан. Глава Аишевского сельского поселения Дилюс Ахатов, работница сети магазинов Расиха Валеева и семья Хабиевых уже принесли в библиотеку значительное количество муки и яиц. Все они надеются, что эти дары, наполненные теплом и добрыми пожеланиями, придадут сил нашим солдатам.

В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, из Актанышского района будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Аишевцы уверены: каждый их вклад важен и необходим. Они продолжают организовывать субботники по нарезке лапши и другие мероприятия, чтобы поддержать своих героев и показать, что даже в трудные времена единство и доброта способны творить чудеса.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.