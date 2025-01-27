«Придаст бойцам силу и надежду»: бавлинские ученики продавали выпечку в поддержку СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В Бавлинском районе состоялась благотворительная ярмарка, которая прошла в школе села Кзыл-Яр по инициативе руководства учебного заведения. Ученики местной школы вместе со своими родителями и учителями организовали ярмарку по продаже домашней выпечки. И все это ради общей цели – поддержки бойцов на передовой.

«Наша школа почти с самого начала спецоперации подключилась к сбору помощи для солдат. Мы резали домашнюю лапшу, писали письма, участвовали во всех сборах гуманитарной помощи, сейчас вот собираем жестяные банки. Решили провести благотворительную ярмарку и на вырученные деньги изготовить блиндажные свечи. Это будет наш вклад в будущую победу», – отметила советник директора по воспитанию Гульчачак Вотчинникова.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Такая ярмарка проходит уже не в первый раз – традицию планируют продолжать.

Площадкой для ярмарки стало фойе школы, в оборудованную торговую зону за разными вкусностями спешили ребята, педагоги и гости. Продавцами выступили сами ученики, им активно помогали учителя.

«Огромная благодарность нашим родителям, которые поддержали эту идею и помогли детям приготовить различную выпечку. Учащиеся тоже с радостью приняли известие об организации ярмарки. В нашей школе каждый ребенок знает, для чего она проводится, и понимает, что мы должны оказывать посильную помощь нашим бойцам в зоне СВО», – поделилась учитель начальных классов Нафиса Гайнутдинова.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Среди гостей ярмарки – глава Кзыл-Яровского сельского поселения Марсель Даутов, начальник районного отдела образования Дарина Ганиева.

«Ни одно наше образовательное учреждение не остается в стороне, и вносит свой вклад в общее дело. В школах регулярно проводят разные акции и мероприятия в поддержку бойцов СВО, мы также участвуем в сборе гуманитарного конвоя от района», – проинформировала Дарина Зайтуновна.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Учащиеся предлагали торты, кексы, блины, домашнее печенье, трубочки, треугольники и многое другое, всё это выглядело очень вкусно и аппетитно.

«Всем классом стараемся помогать нашим военнослужащим: делаем блиндажные свечи, пишем письма, участвуем в ярмарках. Уверена, такая поддержка придаст бойцам силу и надежду», – считает ученица 9 класса Диляра Сунгатуллина.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Я писала письма солдатам, участвую в сборе железных банок для окопных свеч. На ярмарку готовила кексы вместе с родителями – это маленький вклад от нашей семьи, – делится ученица 6 класса Ильзиря Миннуллина. – Наша помощь нужна участникам СВО, мы верим в победу!».

Как отметила директор школы Альбина Аминова, мероприятия по помощи СВО организовываются совместно с коллективами детского сада, сельского клуба и библиотеки, дом-музея имени Фаниса Яруллина. Представители этих учреждений также стали активными участниками благотворительной ярмарки.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Импровизированные прилавки быстро опустели – по итогам ярмарки удалось собрать 26 тысяч рублей. Все вырученные средства пойдут на покупку парафина для изготовления окопных свеч для наших бойцов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной