Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда для россиян

Латвия, Литва и Эстония заключили принципиальную договоренность об ограничении въезда россиян через сухопутные границы России и Беларуси. Об этом завил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исключения будут сделаны только для водителей грузовиков, дипломатов, а также для лиц, которые пересекают границу по гуманитарным или семейным причинам. Официально об ограничениях объявят в ближайшее дни.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В последнее время в Евросоюзе обсуждаются меры по ограничению въезда россиян. В первую очередь речь идет о сокращении выдачи туристических виз.

Эстония ранее уже закрыла въезд гражданам РФ с выданными этой страной шенгенскими визами. Запрет выдачи виз поддержала и Польша, а против такого решения выступила Швеция. По мнению Еврокомиссии, визовый кодекс ЕС не предусматривает полного запрета на выдачу краткосрочных виз.