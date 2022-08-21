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Ру Тат
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Политика
21 августа 2022  23:04

«Это неправильно»: Швеция призвала не ограничивать выдачу виз всем россиянам

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Вводить жесткие ограничения на выдачу виз для рядовых россиян неправильно. Об этом в эфире Шведского радио заявил министр миграции страны Андерс Игеман.

По его мнению, верным решением станут временные персональные ограничения, введенные против политической и экономической элиты России.

«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно», — цитируют его «Известия».

Ранее идею ввести запрет на туристические визы для граждан РФ не поддержала Португалия.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В последнее время в Евросоюзе обсуждаются меры по ограничению въезда россиян. В первую очередь речь идет о сокращении выдачи туристических виз.

#швеция #выдача виз
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