Польша потребовала от стран Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, приведя в пример себя. За несколько месяцев число выданных виз здесь снизилось на 80%, рассказал замглавы МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио.

«Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%», — цитирует его РИА Новости.

Он призвал ввести подобные ограничения на всей территории Евросоюза.

Однако с его позицией согласны не все поляки: так, экс-глава МИД и Минобороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский назвал полный запрет на въезд для россиян «неэтичным и контрпродуктивным». В то же время, считает он, всех претендентов на получение визы нужно проверять в социальных сетях и знать об их «истории трудоустройства».

Напомним, ранее против полного ограничения выдачи виз для россиян выступила Швеция.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В последнее время в Евросоюзе обсуждаются меры по ограничению въезда россиян. В первую очередь речь идет о сокращении выдачи туристических виз.