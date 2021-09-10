При прощании с главой МЧС Зиничевым впервые использовали катафалк «Лафет» на базе Aurus

При организации церемонии прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым впервые использовали катафалк «Aurus Лафет». Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «360».

Как отмечает «Газета.Ru», автомобиль-катафалк с трехдверным кузовом «универсал» создан на базе седана Aurus Senat. Это модель предназначена специально для траурных процессий. Автомобили Aurus производятся в Татарстане, на площадке ОЭЗ «Алабуга».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Красноярском крае. Министр пытался помочь кинорежиссеру Александру Мельнику, который выбирал место для съемок будущего документального фильма и соскользнул с обрыва, но не удержался и сам. По данным ряда СМИ, трагедия случилась на плато Путорана, у водопада Китабо-Орон на реке Иркингда.

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил главе МЧС генералу армии Евгению Зиничеву почетное звание Героя России. Сегодня глава государства посетил церемонию прощания, состоявшуюся в Москве. При этом похоронят министра в Санкт-Петербурге.