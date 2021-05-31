«Будет прославлять Россию в мире»: в Елабуге открыли завод премиальных автомобилей Aurus



Путин поручил нарастить локализацию

Производство Aurus запустили Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров. Разрешение нажать на символическую кнопку старта запуска завода в режиме видеоконференцсвязи дал Президент России Владимир Путин.

Глава российского государства поздравил всех участников и отметил рекордные сроки, с которыми проект развивается в последние годы.

«Уверен, что автомобили, которые сойдут с этого конвейера, будут пользоваться спросом. Эта машина соответствует всем мировым стандартам. В эту работу были вовлечены тысячи специалистов со всей страны, и с поставленной задачей они успешно справились», — подчеркнул Путин.

Отдельно Владимир Путин остановился на роли Татарстана в реализации этого проекта. Он напомнил, что уже сейчас все ключевые детали автомобиля выпускаются внутри страны. Речь идет о мощном двигателе, современной коробке передач, литых деталях корпуса и других компонентах.

По словам главы государства, республика получила новый стимул для развития, и он дал поручение стремиться к 80-процентной локализации производства (на сегодняшний день эта цифра составляет 53%).

Минниханов назвал проект Аurus хорошей возможностью для поставщиков

После торжественной церемонии запуска серийного производства автомобилей Денис Мантуров и Рустам Минниханов ответили на вопросы представителей СМИ.

Руководитель республики рассказал журналистам, какой экономический эффект ожидает Татарстан от проекта Aurus, проведя параллель с «КАМАЗом», который считается одним из лучших в мире грузовиков.

«Я думаю, Aurus имеет огромные перспективы, это современнейший автомобиль. И сегодня это только начало, будет большое продолжение. На платформе Aurus будет много разных изделий. И для татарстанских поставщиков компонентов это также хорошая возможность», — отметил Минниханов.

Также на производстве будут созданы новые рабочие места — рядом здесь находится учебный центр, добавил Президент РТ.

«Для реализации проекта Aurus все было сделано на самом высоком уровне», — резюмировал Минниханов.

Мантуров сообщил о планах по выпуску до 5 тыс. машин в год

Завод премиум-седанов Aurus будет постепенно наращивать выпуск до отметки 5 тыс. автомобилей в год. Это получится благодаря гибкому подходу к пожеланиям клиентов и качеству сборки, считает глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«В части дальнейшего развития мы планируем выйти на объем 5 тыс. единиц в год, для этого потребуется время. Что касается текущего года, мы рассчитываем выйти на объем поставок произведенных авто примерно 300-350 единиц разной комплектации, в том числе и произведенных в „Алабуге“», — сказал Мантуров.

Отвечая на вопрос, есть ли в планах Aurus изготовление экологичной модели, Денис Мантуров подчеркнул, что Aurus является единственным автомобилем, который имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе.

Технологический локомотив для всей промышленности

Гендиректор Aurus Адиль Ширинов поделился мнением, что запуск серийного производства премиум-седанов окажет синергетический эффект на отечественную промышленность и станет импульсом для внедрения современных производственных технологий.

«Это событие затронет не только российский автопром, но и другие секторы. Данное производство станет технологическим локомотивом для всех отраслей промышленности страны», — отметил Ширинов.

Он добавил, что одним из главных приоритетов работы предприятия является локализация производства. Что касается бизнес-модели компании, то в планах достичь окупаемости проекта в ближайшие 7 лет. Основным рынком сбыта российских люкс-седанов должны стать зарубежные страны.

Первый российский бренд премиальных автомобилей

В цехе уже расположились несколько первых авто в разной степени готовности. Корпуса для седанов поставляют с территории соседней площадки Ford Sollers. Цвета корпусов — линейка из шести базовых цветов разработана совместно с российским подразделением всемирной компании BASF. Сейчас на рынке наиболее популярен черный цвет.

Производственная линия в Елабуге включает автоматизированные технологии сборки авто и ручную проверку каждого узла квалифицированными специалистами. Установку лобовых стекол седанов выполняет робот-манипулятор.

«Обычно на заводах этим занимаются люди, которые вручную вставляют стекло в пазухи. Но у нас этот процесс полностью автоматизирован для максимально плотного соединения с корпусом автомобиля», — пояснили на производстве.

Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, который был создан с нуля специалистами «НАМИ». В него входят лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Акционерами Aurus выступают ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

ФГУП «НАМИ» также разработало автомобиль Aurus на водороде. Машина была представлена в ходе церемонии запуска серийного производства Aurus. Денис Мантуров лично совершил первую поездку на автомобиле «Аурус».