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Происшествия 2 сентября 2023 12:24

При обстреле поселка Белая Березка в Брянской области повреждены семь домов

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Сегодня днем поселок Белая Березка в приграничном Трубчевском районе Брянской области подвергся обстрелу с украинской стороны, повреждены семь домов. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений», — написал губернатор.

До этого обстрелу подверглись поселок Климово (центр Климовского района) и село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет ни там, ни там. В Климове отсутствуют и повреждения, в Курковичах «частично поврежден один жилой дом».

Белая Березка ранее была обстреляна 24 августа (тогда там пропало электричество), а в Климово 29 августа из-за обстрела погибли два человека.

После начала специальной военной операции на Украине, которую 24 февраля 2022 года инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы регулярно подвергаются обстрелам и налетам беспилотников. Происходят и попытки рейдов разведывательно-диверсионных групп.
#спецоперация на Украине
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