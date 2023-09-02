При обстреле поселка Белая Березка в Брянской области повреждены семь домов

Сегодня днем поселок Белая Березка в приграничном Трубчевском районе Брянской области подвергся обстрелу с украинской стороны, повреждены семь домов. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений», — написал губернатор.

До этого обстрелу подверглись поселок Климово (центр Климовского района) и село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет ни там, ни там. В Климове отсутствуют и повреждения, в Курковичах «частично поврежден один жилой дом».

Белая Березка ранее была обстреляна 24 августа (тогда там пропало электричество), а в Климово 29 августа из-за обстрела погибли два человека.