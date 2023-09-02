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При обстреле поселка Белая Березка в Брянской области повреждены семь домов
Сегодня днем поселок Белая Березка в приграничном Трубчевском районе Брянской области подвергся обстрелу с украинской стороны, повреждены семь домов. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений», — написал губернатор.
До этого обстрелу подверглись поселок Климово (центр Климовского района) и село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет ни там, ни там. В Климове отсутствуют и повреждения, в Курковичах «частично поврежден один жилой дом».
Белая Березка ранее была обстреляна 24 августа (тогда там пропало электричество), а в Климово 29 августа из-за обстрела погибли два человека.
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