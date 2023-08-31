Системы ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны РФ.

« Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Брянской области ликвидировали группу диверсантов, которая состояла из сотрудников силовых ведомств Украины.

Операцию проводила ФСБ вместе с Росгвардией и МВД России.

Двое боевиков в итоге были ликвидированы, пятерых удалось задержать, трое из них получили ранения.

У каждого при себе были американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, гранаты и приборы ночного видения.

Диверсанты собирались устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах РФ.