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Системы ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны РФ.
« Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Брянской области ликвидировали группу диверсантов, которая состояла из сотрудников силовых ведомств Украины.
Операцию проводила ФСБ вместе с Росгвардией и МВД России.
Двое боевиков в итоге были ликвидированы, пятерых удалось задержать, трое из них получили ранения.
У каждого при себе были американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, гранаты и приборы ночного видения.
Диверсанты собирались устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах РФ.
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