Богомаз: ВС РФ ответили на обстрел Брянской области

Российские войска нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины, находящимся в Черниговской области, в ответ на обстрел из РСЗО села Климово Брянской области, из-за которого погибли два человека. Об этом заявил брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В ответ на террористическую атаку <…> на поселок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал руководитель российского региона.

Граничащий с Украиной Климовский район Брянской области был обстрелян с территории соседней страны сегодня днем. Сначала Богомаз рассказал о гибели ребенка и ранении еще пяти человек в результате удара из РСЗО, о чем сообщал «Татар-информ».

Однако позднее губернатор уточнил, что погибли мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения, а еще один мужчина был легко ранен. Повреждены несколько административных зданий и здание школы.