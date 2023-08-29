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Богомаз: ВС РФ ответили на обстрел Брянской области
Российские войска нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины, находящимся в Черниговской области, в ответ на обстрел из РСЗО села Климово Брянской области, из-за которого погибли два человека. Об этом заявил брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В ответ на террористическую атаку <…> на поселок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал руководитель российского региона.
Граничащий с Украиной Климовский район Брянской области был обстрелян с территории соседней страны сегодня днем. Сначала Богомаз рассказал о гибели ребенка и ранении еще пяти человек в результате удара из РСЗО, о чем сообщал «Татар-информ».
Однако позднее губернатор уточнил, что погибли мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения, а еще один мужчина был легко ранен. Повреждены несколько административных зданий и здание школы.
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