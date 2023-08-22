news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Брянской области предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Климовском районе Брянской области была предотвращена попытка прорыва через границу украинских диверсантов. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он отметил, что атаку удалось отразить благодаря слаженным действиям Минобороны, спецподраздений Росгвардии и подразделений УФСБ России по Брянской области.
Богомаз подчеркнул, что в данный момент проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мирного населения.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2