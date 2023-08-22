news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 августа 2023 14:49

В Брянской области предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Климовском районе Брянской области была предотвращена попытка прорыва через границу украинских диверсантов. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он отметил, что атаку удалось отразить благодаря слаженным действиям Минобороны, спецподраздений Росгвардии и подразделений УФСБ России по Брянской области.

Богомаз подчеркнул, что в данный момент проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мирного населения.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное