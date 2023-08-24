В Брянской области ВСУ обстреляли поселок Белая Березка

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его информации, из-за обстрела в поселке было нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет.

В данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы, специалисты занимаются восстановлением энергии.

Напомним, в минувший вторник военные предотвратили попытку прорыва через границу диверсионной группы ВСУ в Климовском районе Брянской области. Атаку удалось отразить совместными действиями Минобороны, спецподраздений Росгвардии и подразделений УФСБ России.

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