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Президенты России и Бразилии проведут встречу на саммите БРИКС в Казани
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва договорились в ходе телефонных переговоров провести встречу на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры обсудили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС», — отмечается в сообщении.
В ходе разговора Путин также поблагодарил да Силву за поддержку приоритетов председательства РФ в БРИКС и проинформировал о ходе подготовки к саммиту организации.
О том, что Президент Бразилии приедет на саммит БРИКС, стало известно еще в июле.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.
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