Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить саммит БРИКС в Казани в октябре. Он не менял своих планов, несмотря на давление на страну со стороны США, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

«У меня очень простой ответ: да», — ответил дипломат на соответствующий вопрос в интервью ТАСС.

На встрече с главой нового банка развития Димлой Роуссефф в июне Президент России Владимир Путин заявил, что ждет бразильского лидера осенью этого года на саммите в Казани. Событие состоится 22-24 октября.