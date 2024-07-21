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Политика 21 июля 2024 09:15

Президент Бразилии приедет на саммит БРИКС в Казани

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить саммит БРИКС в Казани в октябре. Он не менял своих планов, несмотря на давление на страну со стороны США, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

«У меня очень простой ответ: да», — ответил дипломат на соответствующий вопрос в интервью ТАСС.

На встрече с главой нового банка развития Димлой Роуссефф в июне Президент России Владимир Путин заявил, что ждет бразильского лидера осенью этого года на саммите в Казани. Событие состоится 22-24 октября.

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#брикс #Бразилия
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