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Армения приняла приглашение Президента РФ на саммит БРИКС в Казани
Премьер Армении Никол Пашинян принял приглашение Президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС. Напомним, данное мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
«Я получил приглашение от президента РФ (Владимира Путина – прим. «Т-и») участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение», - цитирует спикера РИА «Новости».
При этом он добавил, что у Армении пока нет повестки интегрирования с БРИКС.
Ранее сообщалось, что Беларусь рассчитывает получить статус партнера БРИКС по итогам саммита в Казани.
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