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Политика 18 сентября 2024 11:39

Армения приняла приглашение Президента РФ на саммит БРИКС в Казани

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Премьер Армении Никол Пашинян принял приглашение Президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС. Напомним, данное мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«Я получил приглашение от президента РФ (Владимира Путина – прим. «Т-и») участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение», - цитирует спикера РИА «Новости».

При этом он добавил, что у Армении пока нет повестки интегрирования с БРИКС.

Ранее сообщалось, что Беларусь рассчитывает получить статус партнера БРИКС по итогам саммита в Казани.

#БРИКС #саммит БРИКС #Казань
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