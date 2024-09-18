Армения приняла приглашение Президента РФ на саммит БРИКС в Казани

Премьер Армении Никол Пашинян принял приглашение Президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС. Напомним, данное мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«Я получил приглашение от президента РФ (Владимира Путина – прим. «Т-и») участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение», - цитирует спикера РИА «Новости».

При этом он добавил, что у Армении пока нет повестки интегрирования с БРИКС.

Ранее сообщалось, что Беларусь рассчитывает получить статус партнера БРИКС по итогам саммита в Казани.