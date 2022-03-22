Президент РПЛ назвал ошибкой назначение судьи Мешкова на игру «Рубин» – «Ростов»

Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал судейский скандал вокруг матча «Рубин» – «Ростов» в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу.

По словам Хачатурянца, судейский департамент совершил огромную ошибку, назначив на матч с участием «Рубина» арбитра Виталия Мешкова.

«Не хотел бы оправдывать высказывания Слуцкого. Безусловно, нельзя переходить на личности, я говорил об этом всегда. Как бы эмоционально ни складывалась ситуация, на личности переходить нельзя. Но огромная ошибка судейского департамента в назначении Мешкова на этот матч, это недопустимая вещь. Ранее Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку – не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде. Ты просто не имеешь на это права. В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка», – цитирует президента РПЛ «Матч ТВ».

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова, после чего казанский клуб обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи, но никакой реакции от РФС не получил.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».