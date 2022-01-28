Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой РФ и Советом Федерации.

Глава государства выступил с предложением проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6% — на совещании с членами Правительства в середине января текущего года. Индексированные выплаты российские пенсионеры получат уже в феврале.

Президент также предложил в 2022 году проиндексировать пенсии на 8,6% не только для гражданских пенсионеров, но и для военных и правоохранителей.