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Общество
28 января 2022  13:24

Президент РФ подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее законопроект был одобрен Госдумой РФ и Советом Федерации.

Глава государства выступил с предложением проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6% — на совещании с членами Правительства в середине января текущего года. Индексированные выплаты российские пенсионеры получат уже в феврале.

Президент также предложил в 2022 году проиндексировать пенсии на 8,6% не только для гражданских пенсионеров, но и для военных и правоохранителей.

#Владимир Путин #индексация пенсий
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