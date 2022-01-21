Путин предложил проиндексировать пенсии не только гражданским, но и военным пенсионерам

В 2022 году необходимо проиндексировать пенсии на 8,6% не только для гражданских пенсионеров, но и для вышедших на пенсию военных и правоохранителей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что Государственная Дума в окончательном чтении одобрила законопроект об индексации пенсионных выплат с 1 января выше уровня инфляции.

«Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в стране таких пенсионеров насчитывается около 2 млн 600 тыс. человек.

Президент напомнил, что ранее военные пенсии планировали проиндексировать на 4% с 1 октября 2022 года. Однако, по его мнению, это достаточно длительный срок. К тому же в конечном счете такие выплаты всё равно окажутся ниже уровня инфляции.

Владимир Путин попросил Правительство РФ реализовать это решение в ближайшее время и пересчитать уже выплаченные в январе пенсии, чтобы положенные им средства отставные военные и другие силовики смогли получить вместе с ближайшей выплатой.