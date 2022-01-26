news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
26 января 2022  11:14

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

news_top_970_100

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий в стране на 8,6% в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости. 

Индексация должна произойти с 1 января текущего года. Таким образом в феврале пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты. 

С предложением проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6% — на совещании с членами Правительства выступил Президент РФ Владимир Путин. 20 января Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект.

На совещании с членами Совбеза РФ Путин также предложил в 2022 году проиндексировать пенсии на 8,6% не только для гражданских пенсионеров, но и для вышедших на пенсию военных и правоохранителей.

#Владимир Путин #индексация пенсий
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное