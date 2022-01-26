Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий в стране на 8,6% в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Индексация должна произойти с 1 января текущего года. Таким образом в феврале пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты.

С предложением проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6% — на совещании с членами Правительства выступил Президент РФ Владимир Путин. 20 января Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект.

На совещании с членами Совбеза РФ Путин также предложил в 2022 году проиндексировать пенсии на 8,6% не только для гражданских пенсионеров, но и для вышедших на пенсию военных и правоохранителей.