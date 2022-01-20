Госдума в окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Госдума в окончательном третьем чтении одобрила законопроект об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Документ уже был включен в проект повестки заседания Совфеда, которое пройдет 26 января.

Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил о том, что средний размер пенсии по России в итоге должен составить 18 тыс. 984 рубля.

Проиндексировать пенсии выше уровня инфляции предложил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства 12 января.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос очень важен, так как касается миллионов граждан страны.