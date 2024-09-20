Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Президент Республики Сербской посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сам политик сообщил РИА Новости.
«Я буду 20 [октября] в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита», — сказал Додик и назвал предстоящее мероприятие «мировым событием самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны».
По мнению политика, сложившаяся сейчас международная ситуация требует ответа, потому что не отвечает ценностям БРИКС — «уважению суверенных прав других государств, невмешательству во внутренние вопросы».
«Поэтому я особенно горжусь тем, что приглашен, и приеду туда уже 19-20 октября», — заключил Милорад Додик.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»