Президент Республики Сербской посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сам политик сообщил РИА Новости.

«Я буду 20 [октября] в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита», — сказал Додик и назвал предстоящее мероприятие «мировым событием самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны».

По мнению политика, сложившаяся сейчас международная ситуация требует ответа, потому что не отвечает ценностям БРИКС — «уважению суверенных прав других государств, невмешательству во внутренние вопросы».

«Поэтому я особенно горжусь тем, что приглашен, и приеду туда уже 19-20 октября», — заключил Милорад Додик.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.