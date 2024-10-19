Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит дальнейший ход истории

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: council.gov.ru

Дальнейший ход мировой истории определит саммит БРИКС, который состоится в Казани, а не предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы Президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. <...> Таким событием будет саммит БРИКС», — написала спикер верхней палаты Федерального Собрания.

По мнению Матвиенко, «это отражение объективных и необратимых процессов». Соответственно, уверена она, «именно в Казани, а не в „колеблющихся Штатах“ утвердится вектор развития человечества».

«Ключевое влияние на наше будущее окажут три дня саммита БРИКС и переговоры лидеров мирового большинства в столице Татарстана. А вовсе не результаты подсчета голосов в США <...>», — повторила политик эту мысль.

Матвиенко убеждена, что «по-настоящему ответственные» лидеры суверенных государств понимают это. Доказательствами выдвинутого ею тезиса она сочла «уровень представительства на саммите и постоянный рост числа заявок на вступление» в БРИКС.

«Уверена, следить за новостями из России будут на всех континентах. И это правильно», — заключила Валентина Матвиенко.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.