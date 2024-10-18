БРИКС судьбоносный: какие бонусы получит Татарстан от проведения саммита

Казань на пороге самого большого события в своей новейшей истории – саммита БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большая казанская встреча

Казань на пороге самого большого события в своей новейшей истории – саммита БРИКС. Только вдумайтесь, на долю этого объединения уже приходится более 30% общей площади суши, более 40% населения Земли, более 30% мирового ВВП, а также 17% мирового золотого запаса. И лидеры, представители всех этих стран – членов объединения соберутся в Казани. И ведь помимо членов БРИКС в Казань приедут представители десятков стран, желающих стать частью этого масштабного объединения.

Известно, что участие в предстоящем саммите в Казани подтвердили уже 32 страны. При этом 24 государства будут представлять их главы. На площадке соберутся и генеральные секретари ООН, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Представительство стран на саммите превышает даже G20. Ничего подобного на планете Земля, кроме Генассамблеи ООН, просто нет. Так что за саммитом в Казани будет следить весь мир.

Многие говорят о том, что этот саммит в Казани обещает быть результативным и историческим по части увеличения стран – участников БРИКС. Так что на Казань легла огромная ответственность, чтобы саммит прошел на высоком уровне. Несмотря на масштабность и грандиозность события, в России уверены, что в Казани все будет организовано на высоком уровне. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, который фактически является главным событием международной повестки в эти дни», – сказал Песков журналистам.

Рассмотрим, что даст Татарстану проведение столь знаменательного международного мероприятия.

Наша республика последовательно двигалась к этому событию, прокачивая свои компетенции в индустрии гостеприимства Фото: © Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Без булдырабыз!

Еще лет двадцать назад никто даже не думал о Казани как о месте проведения подобного мероприятия. Наша республика последовательно двигалась к этому событию, прокачивая свои компетенции в индустрии гостеприимства. Тысячелетие Казани, Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу, WorldSkills, «Игры будущего», Игры стран БРИКС – с каждым таким мероприятием Казань качественно преображалась и с каждым таким мероприятием набиралась опыта и уверенности в своих силах.

Теперь Татарстану по силам провести любое международное мероприятие самого высокого уровня (хотя, повторимся, в случае с саммитом БРИКС – куда уж выше?). В любом случае при выборе в качестве пункта базирования любого крупного международного мероприятия в России Казань будет безусловным фаворитом в списке претендентов. Потому что в Татарстане всегда следуют своей основополагающей максиме – «Без булдырабыз!» («Мы можем!»).

Раис Татарстана Рустам Минниханов приумножит свой и без того огромный капитал уважения и доверия на международной арене Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рост авторитета республики

Безусловно, проведение БРИКС поднимает авторитет Татарстана на весьма высокую высоту как в России, так и в мире. Раис Татарстана Рустам Минниханов приумножит свой и без того огромный капитал уважения и доверия на международной арене.

Татарстанский лидер давно уже воспринимается как российская дипломатическая фигура самого высокого ранга – таков кредит доверия, оказываемого ему руководством страны. Таковы возложенные на него задачи по взаимодействию не только со странами исламского мира (как руководителя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»), но и с другими странами мира, в том числе и европейскими.

У Рустама Минниханова ожидается очень напряженная и активная рабочая повестка в рамках саммита БРИКС. Раис Татарстана будет участвовать в церемонии встречи глав государств, прибывающих в Казань. Предполагается, что в том или ином формате он встретится и переговорит с каждым из глав государств. У Рустама Минниханова состоится ряд отдельных встреч с главами государств, которым интересен Татарстан как один из опорных регионов РФ, как крупный экспортер.

По информации заместителя руководителя администрации главы Татарстана Игоря Савельева, ряд делегаций выразили желание продолжить обсуждение сотрудничества с республикой, и сейчас график этих встреч формируется. И на этих встречах обязательно будут достигнуты соглашения как в части увеличения товарооборота, так и расширения культурного сотрудничества.

Проведение саммита БРИКС в Казани повысит узнаваемость Татарстана во всем мире Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Узнаваемость Татарстана

Проведение саммита БРИКС в Казани повысит узнаваемость Татарстана во всем мире. К слову, узнаваемость республики была и так высокой, но после БРИКС, за которым будет следить весь мир, слова «Татарстан» и «Казань» будут отчетливо запечатлены в коллективном сознании всей планеты. Эти бренды повысят свою «капитализацию», потому что узнаваемость в современном мире вещь очень желанная и дорогая.

Безусловно, рост узнаваемости Татарстана скажется на турпотоке – желающих посетить нашу республику станет еще больше. Привлекательность Татарстана как объекта для туризма вырастет не только в России, но и во всем мире.

В 2023 году Казань уже посетили рекордные 4 млн человек. Это на 11% больше, чем годом ранее. После БРИКС уже в 2025-2026 годах вполне по силам нарастить поток туристов до 5 млн человек. После БРИКС ожидаются еще и качественные изменения в туристическом потоке – благодаря росту узнаваемости Казани станет еще больше иностранных туристов.

Благодаря проведению БРИКС Казань получила 7,9 млрд рублей федеральных средств, которые были направлены на дороги, благоустройство и сети Фото: © Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Новый уровень качества жизни в Татарстане

Благодаря проведению БРИКС Казань получила 7,9 млрд рублей федеральных средств, которые были направлены на дороги, благоустройство и сети. Рекорд этого года – проведено благоустройство 18 общественных пространств и отремонтированы десятки дорог. В Вахитовском районе благоустроена площадь Тысячелетия у стен Кремля, обновлен парк Тысячелетия, запущены фонтаны на Булаке, проведена реконструкция улицы Баумана, главной улицы города.

К мероприятиям БРИКС проведена замена, реконструкция и модернизация 47 километров трубопроводных сетей разного назначения. На улицах города высажены 56 тысяч деревьев и 41 тысяча кустарников, цветники на площади 15 тысяч квадратных метров, установлено 2 тысячи цветочных кашпо, заменено 26 км кабельной линии, 1074 опоры и 3775 светильников.

Модернизирован аэропорт – в нем появился новый перрон, создан большой задел для начала строительства в 2025 году нового терминала с пропускной способностью 4 млн пассажиров в год.

Таким образом, БРИКС преобразит Татарстан во многих аспектах. Повысится качество городской среды в Казани и в целом качество жизни в Татарстане.

Самое главное, проведение такого исторического и масштабного мероприятия в Казани не обойдется без принятия судьбоносных для этой организации решений. Например, ожидается значительное увеличения стран – участников БРИКС. Эти и другие исторические решения будут отныне связываться с Казанью, с Татарстаном. А это уже на века.