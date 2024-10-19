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Политика 19 октября 2024 17:15

Президент Нового банка развития прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС

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Президент Нового банка развития прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Нового банка развития Дилма Вана Руссефф прибыла в Казань. Она примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Казань гостью встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Видео: пресс-служба Раиса РТ

#саммит БРИКС
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