Президент Нового банка развития прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Нового банка развития Дилма Вана Руссефф прибыла в Казань. Она примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Казань гостью встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Видео: пресс-служба Раиса РТ