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Президент Нового банка развития прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Президент Нового банка развития Дилма Вана Руссефф прибыла в Казань. Она примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В международном аэропорту Казань гостью встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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