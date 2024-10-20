Раис РТ Рустам Минниханов встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Она прибыла накануне прямым рейсом Шанхай – Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Раис республики, приветствуя гостя, отметил важность для Татарстана принимать такое знаковое мероприятие.

«Для нас высокая честь и огромная ответственность принимать в нашей республике лидеров ведущих стран и международных организаций - почетных гостей Президента нашей страны», - подчеркнул он.

Дилма Роуссефф, в свою очередь, отметила важность проведения подобных саммитов именно в регионах, подчеркнув своё восхищение Казанью.

«Замечательно, что не только я, но и все мы здесь познакомимся теперь с Казанью. Я представляю банк БРИКС, мы занимаемся инвестициями, и мы должны знать не только страны, мы должны понимать из каких регионов они состоят», - сказала она.

Рустам Минниханов напомнил, что первые контракты с банком у республики состоялись в 2018 году. Тогда, с прежним президентом финансовой организации обсудили перспективы сотрудничества. Он отметил, что республика, будучи крупным промышленным и экономическим центром, является одним из опорных регионов России.

Как подчеркнули в пресс-службе Раиса РТ, Татарстан – крупнейший производитель грузовых автомобилей, основа экономики - нефтедобыча и нефтепереработка, хорошо развито авиастроение.

«Мы активно работаем по привлечению инвестиций, ежегодно входим в тройку лучших регионов в национальном рейтинге», - подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис республики предложил возобновить работу по заявленным ранее проектам Татарстана, связанным с комплексным развитием территорий и инфраструктуры ряда исторических поселений республики.

Новый банк развития - международная финансовая организация, которая создана странами – членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Цель Банка - финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС. Штаб-квартира Банка расположена в Шанхае.

фото и видео: пресс-служба Раиса РТ