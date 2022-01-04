Президент Литвы предложил отменить режим ЧП на границе с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью следует отменить, так как проблема с нелегальными мигрантами уже решена. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы государства, введение и сохранение этого режима возможно только в исключительных обстоятельствах.

«Я думаю, что в такой ситуации, которая сложилась, осмысленно было бы обсудить отмену чрезвычайного положения, поскольку это очень сильный инструмент, который мы должны использовать в исключительных обстоятельствах», — сказал Науседа.

Он добавил, что в случае усложнения ситуации, режим ЧП всегда можно ввести заново.

Напомним, чрезвычайное положение на границах с Республикой Беларусь из-за ситуации с нелегальными мигрантами в декабре 2021 года продлили до 15 января 2022 года.

В последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Беларусью. Начиная с 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась.

В ноябре несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории и не прекращали попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, призвал ФРГ «забрать мигрантов к себе», отметив, что большинство из них просто хочет воссоединиться со своими семьями.

Ранее МВД Польши объявил о подписании договоров на строительство капитального заграждения на пограничных с Беларусью территориях для борьбы с нелегалами.