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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет в Казань, чтобы участвовать в саммите БРИКС.
Как сообщает местное информагентство KPL, ранее лидера Лаоса приглашал на это мероприятие Президент РФ Владимир Путин. Уточняется, что генсекретарь партии Сисулит возглавит делегацию Лаоса.
В материале отметили, что Тхонглун встретится на саммите не только с Путиным, но и с другими президентами стран - членов БРИКС. Лидер Лаоса планирует обсудить вопросы продвижения и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Напомним, объединение БРИКС было создано 18 лет назад. Саммит стран членов-объединения проводится ежегодно с 2009-го. 16-я встреча лидеров государств, входящих в состав БРИКС, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В эти дни столица РТ примет около 20 тысяч гостей, гостиницы к приему делегаций уже готовы. Отметим, что в отелях и на вокзале города на время проведения мероприятия ограничат продажу алкоголя.
Подробнее о том, что сейчас происходит на главных объектах для проведения политического события – в материале «Татар-информ».
Ранее свой приезд в Казань на саммит БРИКС подтвердила Куба.
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