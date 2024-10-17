Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет в Казань на саммит БРИКС

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет в Казань, чтобы участвовать в саммите БРИКС.

Как сообщает местное информагентство KPL, ранее лидера Лаоса приглашал на это мероприятие Президент РФ Владимир Путин. Уточняется, что генсекретарь партии Сисулит возглавит делегацию Лаоса.

В материале отметили, что Тхонглун встретится на саммите не только с Путиным, но и с другими президентами стран - членов БРИКС. Лидер Лаоса планирует обсудить вопросы продвижения и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Напомним, объединение БРИКС было создано 18 лет назад. Саммит стран членов-объединения проводится ежегодно с 2009-го. 16-я встреча лидеров государств, входящих в состав БРИКС, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В эти дни столица РТ примет около 20 тысяч гостей, гостиницы к приему делегаций уже готовы. Отметим, что в отелях и на вокзале города на время проведения мероприятия ограничат продажу алкоголя.

Подробнее о том, что сейчас происходит на главных объектах для проведения политического события – в материале «Татар-информ».

Ранее свой приезд в Казань на саммит БРИКС подтвердила Куба.