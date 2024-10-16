В отелях и на вокзале Казани ограничат продажу алкоголя в дни саммита БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во время саммита БРИКС в ряде объектов Казани будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Речь идет об объектах, которые будут задействованы при проведении встречи глав государств объединения. Всего их 16 — это в том числе ГТРК «Корстон», отели и гостиницы, где разместят гостей и участников события, Казанская Ратуша, Международный аэропорт Казани, железнодорожный вокзал «Казань-1» и речной порт.

Исключением станет розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В эти дни в городе ожидают порядка 20 тысяч гостей.