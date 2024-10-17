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Куба подтвердила, что приедет в Казань на саммит БРИКС
Кубинская делегация подтвердила свой приезд в Казань для участия в саммите БРИКС.
Как отметили в посольстве, БРИКС объединяет несколько развивающихся стран и укрепляет свои позиции как ключевой игрок в мировой геополитике, выступая некой надеждой для стран Глобального Юга.
Также свое участие в саммите подтвердили и другие страны латиноамериканского региона, а именно Никарагуа, Боливия и Бразилия, пишут «Известия».
Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В эти дни столица РТ примет около 20 тысяч гостей, гостиницы к приему делегаций уже готовы. Отметим, что в отелях и на вокзале города на время проведения мероприятия ограничат продажу алкоголя.
Подробнее о том, что сейчас происходит на главных объектах для проведения политического события – в материале «Татар-информ».
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