Куба подтвердила, что приедет в Казань на саммит БРИКС

Кубинская делегация подтвердила свой приезд в Казань для участия в саммите БРИКС.

Как отметили в посольстве, БРИКС объединяет несколько развивающихся стран и укрепляет свои позиции как ключевой игрок в мировой геополитике, выступая некой надеждой для стран Глобального Юга.

Также свое участие в саммите подтвердили и другие страны латиноамериканского региона, а именно Никарагуа, Боливия и Бразилия, пишут «Известия».

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В эти дни столица РТ примет около 20 тысяч гостей, гостиницы к приему делегаций уже готовы. Отметим, что в отелях и на вокзале города на время проведения мероприятия ограничат продажу алкоголя.

Подробнее о том, что сейчас происходит на главных объектах для проведения политического события – в материале «Татар-информ».