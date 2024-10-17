«Остались последние штрихи»: что происходит на главных объектах саммита БРИКС в Казани

Добраться до основной площадки – «Казань Экспо» – можно будет только на электропоездах, было принято решение запустить дополнительные рейсы

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Электропоезда до «Казань Экспо» будут ходить каждые 20 минут

Большое внимание во время подготовки к саммиту было уделено въездным воротам города – аэропорту и железнодорожному вокзалу. Учитывая, что добраться до основной площадки – «Казань Экспо» – можно будет только на электропоездах, было принято решение запустить дополнительные рейсы, ходить электрички будут каждые 20 минут. Самая ранняя будет отправляться в 4:15, а самая поздняя – в 2:30.

«Дополнительно к двадцати уже существующим регулярным маршрутам добавляется от 5 до 50 рейсов по маршруту “Казань-1” – аэропорт. Электрички будут раз в 20 минут уходить с разных платформ», – пояснил журналистам заместитель министра транспорта РТ Айрат Садыков.

Айрат Садыков: «Дополнительно к двадцати уже существующим регулярным маршрутам добавляется от 5 до 50 рейсов по маршруту «Казань-1» – аэропорт» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К саммиту БРИКС был частично обновлен железнодорожный вокзал «Казань-1». На нем дополнительно оборудовали зал для маломобильных групп населения, а также зал для официальных делегаций, добавил заместитель начальника Горьковской железной дороги по казанскому направлению Александр Черемнов.

Александр Черемнов: «Вокзал содержится в достойном виде, многие пассажиры дают самую высокую оценку» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вокзал содержится в достойном виде, многие пассажиры дают самую высокую оценку. Хочу подчеркнуть, что на время проведения саммита БРИКС все пригородные поезда будут ходить согласно своему расписанию, но и введены дополнительные, которые будут обслуживать участников саммита», – заявил он.

В аэропорту Казани обновили перрон

Что касается аэропорта, то к саммиту БРИКС там был создан новый перрон, где будут размещаться самолеты международных делегаций.

К саммиту БРИКС там был создан новый перрон, где будут размещаться самолеты международных делегаций Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«В аэропорту реализован проект по расширению пассажирского авиационного перрона, включающего также отдельную зону для проведения противообледенительной обработки воздушного судна перед вылетом», – пояснил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

Кроме того, к саммиту была закуплена дополнительная техника: перронный автобус, аэродромный тягач для буксировки воздушных судов, шесть авиационных трапов, автомобиль для противообледенительной обработки, два автомобиля обслуживания туалетной и водяной систем и другое оборудование, добавил он.

Освещать саммит будут около 2 тыс. журналистов из 59 стран мира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Освещать саммит БРИКС будут около 2 тыс. журналистов из 59 стран мира

Основной площадкой саммита станет «Казань Экспо». Корреспонденту «Татар-информа» удалось попасть в пресс-центр, где будут работать около 2 тыс. журналистов из 59 стран мира.

В пресс-центре будет организован международный вещательный центр Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Основные мероприятия пройдут на территории выставочного центра “Казань Экспо”. Пресс-центр готов принять порядка 2 тыс. журналистов, аккредитованных на саммит. Причем среди них половина – из иностранных государств. Будет задействовано огромное количество переводчиков на 16 языках», – отметила руководитель проекта «Саммит БРИКС» Юлия Холоднова.

В пресс-центре будет организован международный вещательный центр, оттуда журналисты смогут вести трансляции в свои страны.

Юлия Холоднова: «Будет задействовано огромное количество переводчиков на 16 языках» Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Кроме того, там уже создано порядка 300 рабочих мест, в том числе половина оснащена компьютерами.

Отдельно обустроили ресторан для СМИ, где журналисты по специальным бейджам смогут обедать и ужинать в дни саммита.

Удалось попасть и в два зала, где будут встречаться главы государств. Один из них для узкого круга – встреч руководителей стран БРИКС, а второй для расширенных заседаний.

Пока в каждом из них монтируются большие круглые столы, за которыми важные мировые вопросы будут обсуждать лидеры стран. Работа идет полным ходом, во время визита журналистов множество рабочих занимались монтажом и устанавливали различное оборудование.

Церемонию открытия саммита БРИКС примет Казанская Ратуша. Для этого в здании провели косметический ремонт и реконструкцию коммуникаций.

Также одним из центров событий станет Казанский Кремль.

Также одним из центров событий станет Казанский Кремль Фото: © Татмедиа

«Приедут главы государств, от которых зависит будущее всего мира»

Мнением о предстоящем саммите с журналистами поделился мэр Казани Ильсур Метшин.

«Новая Россия такие масштабные политические события еще не принимала. Мы рады сегодня слышать, что более тридцати делегаций подтвердили свое участие, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и международные организации», – отметил он.

При этом Метшин подчеркнул, что некоторое волнение перед таким большим мероприятием присутствует, однако он уверен, что Казань полностью готова к саммиту.

«Не скажу, что меня трясет, но мы такого уровня событий еще не принимали. В такой ситуации волнуется любой. Сюда приедут главы государств, от которых зависит будущее всего мира. Одного любого лидера хватило бы, чтобы мы очень сильно готовились, а здесь свыше двадцати, в том числе и Президент нашей страны Владимир Путин», – поделился градоначальник.

Ильсур Метшин: «Мы выполнили в срок все подготовительные мероприятия к саммиту БРИКС, остались только последние штрихи, которые мы оставляли на последнюю неделю» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Практически все подготовительные мероприятия завершены, остались только последние штрихи, которые будут завершены в ближайшую неделю.

«Мы выполнили в срок все подготовительные мероприятия к саммиту БРИКС, остались только последние штрихи, которые мы оставляли на последнюю неделю. Благодаря этому мы смогли решить многие городские вопросы. Честно говоря, мы бы не отказались и еще от нескольких таких событий, потому что они предоставляют большие возможности по совершенствованию инфраструктуры. Мы искренне благодарны за то доверие, которое было оказано нашей республике, мы очень серьезно подготовлены», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что во время саммита БРИКС внимание всего мира будет приковано к Казани. Метшин уверен, что здесь будут приняты крайне важные решения, касающиеся дальнейшего мироустройства.