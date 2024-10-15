В Казани все отели готовы принять делегации в дни саммита БРИКС

Фото: «Татар-информ»

В Казани все отели готовы к приему иностранных делегаций и гостей в дни саммита БРИКС. Об этом «Татар-информу» рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина.

«Отели готовы. Все ремонтные работы, реновации завершились. По крайней мере, в гостиницах нашей Ассоциации, которые задействованы в приеме», - рассказала спикер.

Ранее мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявлял, что на саммит стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, ждут 20 тысяч статусных гостей. По словам градоначальника, такое количество одномоментно, в течение трех дней, власти города не принимали ни разу.

Напомним, объединение БРИКС было основано 18 лет назад. Сперва в состав вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В дальнейшем данный список членов пополнили Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Предстоящий саммит в Казани станет главным мероприятием 2024-го для глав государств-членов БРИКС.