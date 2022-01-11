Президент Казахстана Токаев объявил пятилетний мораторий на рост зарплат госслужащих

Пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства, депутатов объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед парламентом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента Казахстана зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточные.

«Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — подчеркнул Токаев.

В первые дни нового года жители Казахстана вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились

10 января в Казахстане проходил день траура по жертвам беспорядков. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что через два дня начнется вывод миротворцев из страны.