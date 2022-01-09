Президент Казахстана снял с должностей двух зампредов Комитета безопасности

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев освободил от должности двух зампредов Комитета национальной безопасности — Марата Осипова и Даулета Ергожина. Пресс-служба главы государства обнародовала президентские указы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новыми заместителями председателя КНБ были назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

5 января Токаев также сместил с должности главу КНБ Карима Масимова. Накануне его задержали по подозрению в госизмене.

Также 8 января Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев из-за массовых беспорядков добровольно передал пост Совета безопасности страны главе государства.

Напомним, в первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

Ранее в Казахстане анонсировали изменения в составе Правительства республики, которые Токаев утвердит 11 января.