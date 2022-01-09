Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот сам отдал пост председателя Совбеза Казахстана

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший пожизненным председателем Совета безопасности страны, на фоне протестов и массовых беспорядков добровольно передал этот пост действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, сообщает издание КазТАГ в своем Telegram-канале.

«<…> ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы («лидер нации», официальный титул Нурсултана Назарбаева — прим. Т-и) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — подчеркнул Укибай.

Кроме того, собеседник издания заметил, что Назарбаев все эти дни находился в столице Казахстана Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. «Елбасы и глава государства всегда были „по одну сторону баррикад“, защищая свой народ, страну и будущее нации», — добавил он.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично никак не отреагировал на начавшиеся 2 января в западных регионах протесты из-за роста цен на сжиженный газ, которые затем охватили всю страну и в ряде мест, включая бывшую столицу Алма-Ату, переросли в массовые беспорядки.

Действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял пост председателя Совета безопасности 5 января. В СМИ появилась информация об отъезде Назарбаева в ОАЭ или Китай. После этого пресс-служба Президента Беларуси Александра Лукашенко рассказала о беседе политиков. Позднее пресс-секретарь Назарбаева Укибай сообщил, что первый руководитель страны остается в Нур-Султане.