Президент Казахстана назначил нового акима Алма-Аты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом (мэром) Алма-Аты Ерболата Досаева, который ранее возглавлял Национальный банк страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алма-Аты, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан», — сказано в тексте указа.

Токаев также освободил от должности акима Бакытжана Сагинтаева, который покинул пост главы администрации Алма-Аты в связи с переходом на другую работу.

Его отставка произошла меньше чем через месяц после массовых волнений, охвативших Казахстан в самом начале 2022 года.

Протесты начались из-за недовольства жителей городов Жанаозен и Актау двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства, но принятые меры уже не могли успокоить протестующих. В части городов, включая Алма-Ату, начались массовые беспорядки.

На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику были направлены миротворцы организации, в том числе из России, которые помогли стабилизировать обстановку. Впоследствии они были выведены.