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Президент Гвинеи-Бисау: KazanForum способствует взаимодействию мусульманских стран
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет способствовать экономическому взаимодействию мусульманских стран. Такое мнение журналистам высказал Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который прибыл сегодня в Казань с рабочим визитом.
«Взаимоотношения нашей страны с Российской Федерацией имеют определенный период развития. Я с огромным удовольствием узнал, что на следующей неделе в Казани стартует замечательное, великолепное событие KazanForum, которое объединяет представителей мусульманских стран и которое способствует экономическому взаимодействию между этими странами. И я с огромным восторгом приветствую эту инициативу», — сказал иностранный гость.
Он напомнил, что в начале мая в Гамбии состоялся XV Саммит глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества.
«И я уверен, что это прекрасное событие, которое пройдет в Казани, еще больше усилит взаимодействие и партнерское взаимоотношение между мусульманскими странами. Однозначно, наша страна, являясь мусульманской республикой, тоже будет присутствовать и примет участие в этом событии», — заключил Умару Сисоку Эмбало.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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