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В Казань прибыл Президент Гвинеи-Бисау — в аэропорту его встретил Минниханов
В Казань прибыл Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Как напомнила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, иностранный лидер посещает республику по приглашению руководителя Татарстана. На прошлой неделе они встретились на Саммите глав государств и правительств стран-участниц Организации исламского сотрудничества в Гамбии.
Умару Сисоку Эмбало накануне принял участие в торжествах по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. В Казань он прибыл из столицы.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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