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Политика 10 мая 2024 09:54

В Казань прибыл Президент Гвинеи-Бисау — в аэропорту его встретил Минниханов

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В Казань прибыл Президент Гвинеи-Бисау — в аэропорту его встретил Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казань прибыл Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как напомнила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, иностранный лидер посещает республику по приглашению руководителя Татарстана. На прошлой неделе они встретились на Саммите глав государств и правительств стран-участниц Организации исламского сотрудничества в Гамбии.

Умару Сисоку Эмбало накануне принял участие в торжествах по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. В Казань он прибыл из столицы.

Видео: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов
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