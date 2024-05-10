В Казань прибыл Президент Гвинеи-Бисау — в аэропорту его встретил Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казань прибыл Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как напомнила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, иностранный лидер посещает республику по приглашению руководителя Татарстана. На прошлой неделе они встретились на Саммите глав государств и правительств стран-участниц Организации исламского сотрудничества в Гамбии.

Умару Сисоку Эмбало накануне принял участие в торжествах по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. В Казань он прибыл из столицы.

Видео: пресс-служба Раиса РТ