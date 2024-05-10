Президенту Гвинеи-Бисау провели экскурсию по ИТ-парку им. Башира Рамеева

Президенту Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели экскурсию по ИТ-парку им. Башира Рамеева и презентовали экономический потенциал Республики Татарстан. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Уточняется, что на сегодняшний день товарооборот между сторонами отсутствует, однако руководители республик видят целый ряд направлений, по которым возможно наладить поставки продукции.

Напомним, иностранный гость прибыл в столицу Татарстана по приглашению Раиса РТ Рустама Минниханова. Причем ранее лидеры встречались на Саммите глав государств. На встрече Раис республики подчеркнул, что Татарстан заинтересован в продвижении продукции местных предприятий в африканской стране.

фото: пресс-служба Раиса РТ