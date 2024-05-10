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Президент Гвинеи-Бисау и Раис РТ встретились со студентами КФУ
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетили Казанский федеральный университет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Зарубежный лидер встретился со студентами из Гвинеи-Бисау, которые учатся в этом вузе.
Ранее Умару Сисоку Эмбало провели экскурсию по казанскому ИТ-парку имени Башира Рамеева.
Лидер Гвинеи-Бисау посетил Татарстан в рамках рабочего визита в Россию. Накануне он принимал участие в торжествах по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедших в Москве, и встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным.
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