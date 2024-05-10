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Минниханов предложил создать рабочую группу по сотрудничеству Татарстана и Гвинея-Бисау
Раис Татарстана Рустам Минниханов продолжает встречу с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Политики обсуждают ряд вопросов в Казанском Кремле, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Обязательно организуем рабочую группу, чтобы изучить те направления, в которых мы могли бы сотрудничать», - начал встречу Рустам Минниханов.
Умару Сисоку Эмбало живо поддержал это предложение и заявил о готовности принять делегацию потенциальных партнеров на высшем уровне.
«Вчера встречался с Президентом Российской Федерации. Владимир Путин очень много и тепло рассказывал про Татарстан, про Вас. Надеемся развить взаимоотношения с Татарстаном в рамках соглашения с Российской Федерацией», - отметил иностранный гость.
Напомним, президент Республики Гвинея-Бисау прилетел в Казань по приглашению Рустама Миннихнова. Ему уже провели экскурсию по ИТ-парку им. Башира Рамеева и презентовали экономический потенциал Татарстана.
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