Президент ФФКР Горшков: «Не сомневаемся в честности Валиевой, привлечем лучших юристов»

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

По словам Горшкова, в Федерации не сомневаются в честности спортсменки, отметив, что дело Валиевой требует тщательного разбирательства.

«Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов» – приводит слова Горшкова пресс-служба ФФКР.

«Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», – заявил президент Федерации фигурного катания России.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала оперативный материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой.

Напомним, ранее допинг-проба Валиевой официально дала положительный результат.

Чуть позже слова поддержки в адрес Камилы Валиевой высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, а министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что дело Валиевой будет рассмотрено CAS 13 февраля.